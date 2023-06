Green Market aux Allées de Tourny Allées de Tourny Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Green Market aux Allées de Tourny Allées de Tourny Bordeaux, 10 juin 2023, Bordeaux. Green Market aux Allées de Tourny 10 et 11 juin Allées de Tourny Entrée libre. Programme Restauration (abritée)

Tombola

Sébastien KARDINAL, auteur culinaire : dédicaces (samedi 10)

: dédicaces (samedi 10) Ateliers « Fabrique ton dentifrice » : samedi 15h & 15h45 (réservations 06.51.15.63.53)

: samedi 15h & 15h45 (réservations 06.51.15.63.53) Mini conférence « les Graines germées » : dimanche 14h (réservations 06 50 75 68 62) Les producteurs CERISES, champignons et légumes bios

Sushis, cuisine vietnamienne, créole et franco tunisienne,

Alternatives à la viande, à la charcuterie et au fromage

Pâtisseries, cookies, glaces

Spiruline, Tisanes

Vins bios, bières artisanales

Plants d’aromatiques et tisanes

Savons, cosmétiques

Accessoires cheveux et textiles zéro déchet

Accessoires en cuir végétal

Céramiques Allées de Tourny allées de Tourny, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/254549397089683 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@greenmarketbordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T11:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00 marché producteurs Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Allées de Tourny Adresse allées de Tourny, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Allées de Tourny Bordeaux

Allées de Tourny Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Green Market aux Allées de Tourny Allées de Tourny Bordeaux 2023-06-10 was last modified: by Green Market aux Allées de Tourny Allées de Tourny Bordeaux Allées de Tourny Bordeaux 10 juin 2023