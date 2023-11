MARCHE DE NOEL DE RIEUMES Allées de la Libération Rieumes, 9 décembre 2023, Rieumes.

Rieumes,Haute-Garonne

Venez profiter des fêtes de fin d’année à Rieumes ! Un week-end dédié aux artistes, artisans d’art, commerçants, associations et producteurs locaux..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Allées de la Libération

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie



Come and enjoy the festive season in Rieumes! A weekend dedicated to local artists, craftspeople, merchants, associations and producers.

¡Venga a disfrutar de la temporada festiva en Rieumes! Un fin de semana dedicado a los artistas, artesanos, comerciantes, asociaciones y productores locales.

Genießen Sie die Feiertage in Rieumes! Ein Wochenende, das den lokalen Künstlern, Kunsthandwerkern, Händlern, Vereinen und Produzenten gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE