Concert de Noël Allées d’Albret Nérac, 23 décembre 2023, Nérac.

Nérac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 20:30:00

fin : 2023-12-23

Chants traditionnels de l’Avent, de Noël et de « l’an que ven » avec les chorales Se Cantaben et Los Aguilhonès..

EUR.

Allées d’Albret Au Temple

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT de l’Albret