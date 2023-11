39ÈME ÉDITION DU BAIN DE NOËL – VALRAS-PLAGE Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 23 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

En cette 39ème édition du Bain de Noël, retrouvez de nombreuses animations ! Au programme : démonstration de danse, spectacle, vin chaud .. et bien plus !.

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



In this 39th edition of the Bain de Noël, you’ll find plenty of entertainment! On the program: dance demonstrations, shows, mulled wine … and much more!

En la 39ª edición del Bain de Noël, la diversión está asegurada En el programa: demostraciones de baile, espectáculos, vino caliente… ¡y mucho más!

In dieser 39. Ausgabe des Weihnachtsbades finden Sie zahlreiche Animationen! Auf dem Programm stehen Tanzvorführungen, Shows, Glühwein … und vieles mehr!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE