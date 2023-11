CONCERTS ET SPECTACLES DE NOËL – VALRAS-PLAGE Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 22 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Venez assister aux nombreux spectacles et concerts de noël avec un feu d’artifice !.

2023-12-22 18:00:00 fin : 2023-12-22 . .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Come and enjoy the many Christmas shows and concerts, including fireworks!

Venga y disfrute de los numerosos espectáculos y conciertos navideños, ¡incluido un castillo de fuegos artificiales!

Erleben Sie die vielen weihnachtlichen Shows und Konzerte mit Feuerwerk!

