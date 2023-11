RANDONNÉE DU PÈRE NOËL – VALRAS-PLAGE Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 19 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Randonnée du Père Noël organisée par l’ALSV et ouverte à tous. Les participants peuvent porter bonnet, pull ou costume de Père Noël. Elle se compose de deux parcours:

– départ à 10h de l’Espace Guy Combes : environ 15 km, avec repas tiré du sac.

– départ à 13h30 de l’Espace Guy Combes : distance de 8 km.

Arrivée des deux groupes vers 16h30 sur le parking de l’espace Guy Combes..

2023-12-19 10:00:00 fin : 2023-12-19 16:30:00. .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Santa Claus walk organized by the ALSV and open to all. Participants can wear a hat, sweater or Santa suit. There are two routes:

– departure at 10 a.m. from Espace Guy Combes: approx. 15 km, with packed lunch.

– departure at 1.30pm from Espace Guy Combes: distance 8 km.

Both groups finish around 4.30pm in the Espace Guy Combes parking lot.

Paseo de Papá Noel organizado por la ALSV y abierto a todos. Los participantes pueden llevar gorro, jersey o traje de Papá Noel. Hay dos recorridos:

– salida a las 10 h del Espace Guy Combes: unos 15 km, con almuerzo para llevar.

– salida a las 13.30 h del Espace Guy Combes: unos 8 km.

Ambos grupos llegan hacia las 16.30 h al aparcamiento del Espace Guy Combes.

Wanderung des Weihnachtsmanns, die von der ALSV organisiert wird und für alle offen ist. Die Teilnehmer können eine Mütze, einen Pullover oder ein Weihnachtsmannkostüm tragen. Die Wanderung besteht aus zwei Strecken:

– start um 10 Uhr am Espace Guy Combes: ca. 15 km, mit Essen aus dem Rucksack.

– abfahrt um 13:30 Uhr am Espace Guy Combes: 8 km.

Beide Gruppen kommen gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Espace Guy Combes an.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE