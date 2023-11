LA MARCHE DELS REIS « A LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE » – VALRAS-PLAGE Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 8 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Avec ses instruments emblématiques et patrimoniaux (hautbois languedocien, fifre, percussions, boudègue et graïle de la Montagne Noire et) cette féérie déambulatoire de la compagnie Carabena et la Joyeuse Gravité allie musique traditionnelle, théâtre, chant et feux d’artifices..

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



With its emblematic heritage instruments (Languedoc oboe, fife, percussion, boudègue and graïle from the Montagne Noire and) this wandering fairy tale by the Carabena company and Joyeuse Gravité combines traditional music, theater, song and fireworks.

Con sus emblemáticos instrumentos patrimoniales (oboe de Languedoc, pífano, percusión, boudègue y graïle de la Montagne Noire y), este cuento de hadas errante de la compañía Carabena y Joyeuse Gravité combina música tradicional, teatro, canciones y fuegos artificiales.

Mit seinen emblematischen und patrimonialen Instrumenten (Oboe aus dem Languedoc, Pfeife, Perkussion, Boudègue und Graïle aus der Montagne Noire und) verbindet dieses Wandermärchen der Compagnie Carabena et la Joyeuse Gravité traditionelle Musik, Theater, Gesang und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE