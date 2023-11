LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL – VALRAS-PLAGE Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 6 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Venez participer à la décoration du sapin géant et partagez un verre de vin chaud autour de ce dernier. Un goûter sera offert aux enfants avec la présence des compagnies Carabena et la Joyeuse Gravité ainsi que des mascottes de Noël. Déposez également votre liste pour le Père Noël dans la boîte aux lettres..

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Come and help decorate the giant Christmas tree and share a glass of mulled wine around it. A snack will be offered to children, with the presence of the Carabena and Joyeuse Gravité companies, as well as Christmas mascots. You can also drop your list for Santa Claus in the letterbox.

Venga a ayudar a decorar el árbol de Navidad gigante y a compartir un vaso de vino caliente a su alrededor. También habrá una merienda para los niños, con actuaciones de las compañías Carabena y Joyeuse Gravité y mascotas navideñas. También podrá depositar en el buzón su lista para Papá Noel.

Helfen Sie mit, den riesigen Tannenbaum zu schmücken und trinken Sie ein Glas Glühwein um den Baum herum. Für die Kinder wird ein Imbiss angeboten, bei dem die Kompanien Carabena und La Joyeuse Gravité sowie die Weihnachtsmaskottchen anwesend sind. Werfen Sie auch Ihre Liste für den Weihnachtsmann in den Briefkasten.

