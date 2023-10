AGIR ! – ATELIERS PARTICIPATIFS ET LUDIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 21 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

A l’occasion de « Agir ! La journée nature de Valras-Plage », venez participer gratuitement aux différents ateliers prévus.

Parmi eux, retrouvez :

– Arts plastiques (avec l’artiste plasticienne Sabine Wirt)

– Expériences scientifiques animées (par Karen Sulter du Centre Cebenna d’Olargues)

– Projection des tortues (avec le CESTMED)

– Sensibilisation à la protection de la planète.

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



On the occasion of « Agir! Nature Day at Valras-Plage », come and take part in the various free workshops.

These include

– Plastic arts (with artist Sabine Wirt)

– Animated scientific experiments (by Karen Sulter from Centre Cebenna d’Olargues)

– Turtle projection (with CESTMED)

– Raising awareness of the need to protect the planet

¡Con motivo de « Agir ! Día de la Naturaleza en Valras-Plage », venga y participe gratuitamente en los distintos talleres.

Entre ellos

– Artes plásticas (con la artista Sabine Wirt)

– Experimentos científicos animados (por Karen Sulter, del Centro Cebenna d’Olargues)

– Proyecciones de tortugas (con CESTMED)

– Sensibilización sobre la protección del planeta

Anlässlich des « Agir! Der Naturtag von Valras-Plage » können Sie kostenlos an verschiedenen geplanten Workshops teilnehmen.

Unter ihnen finden Sie :

– Bildende Kunst (mit der bildenden Künstlerin Sabine Wirt)

– Moderierte wissenschaftliche Experimente (mit Karen Sulter vom Centre Cebenna in Olargues)

– Vorführung von Schildkröten (mit dem CESTMED)

– Sensibilisierung für den Schutz des Planeten

