VÉLO SMOOTHIE – AREPB Allées Charles de Gaulle Valras-Plage, 21 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Pour cette journée nature, l’association Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois vous propose une animation Vélo Smoothie afin de sensibiliser au développement durable..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Allées Charles de Gaulle

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



For this nature day, the association Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois is offering a Vélo Smoothie activity to raise awareness of sustainable development.

Para este día de la naturaleza, la asociación Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois propone una actividad de Vélo Smoothie para sensibilizar sobre el desarrollo sostenible.

An diesem Naturtag bietet Ihnen der Verein Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois eine Vélo Smoothie-Animation an, um das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schärfen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE