FEU D’ARTIFICE ET SOIRÉE DANSANTE À DOUÉ-LA-FONTAINE Allée Victor Renault Doué-en-Anjou, 13 juillet 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

À l’occasion de la fête nationale du vendredi 14 juillet, la commune de Doué-en-Anjou donne rendez-vous aux douessins jeudi 13 juillet pour son traditionnel feu d’artifice..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Allée Victor Renault Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To mark the Bastille Day celebrations on Friday July 14, the Doué-en-Anjou town council is inviting all Douessins to join in its traditional fireworks display on Thursday July 13.

Con motivo de la festividad del viernes 14 de julio, Doué-en-Anjou organiza su tradicional castillo de fuegos artificiales el jueves 13 de julio.

Anlässlich des Nationalfeiertags am Freitag, den 14. Juli, lädt die Gemeinde Doué-en-Anjou die Douessins am Donnerstag, den 13. Juli, zu ihrem traditionellen Feuerwerk ein.

