Concours de Pétanque à la Mêlée Allée Turenne Arcachon, 2 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Vous aimez la pétanque ? Venez vous inscrire auprès d’Arcachon Boules pour participer à notre tournois.

Ouvert à tous..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 19:00:00. .

Allée Turenne Parc Mauresque

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You like petanque? Come and register with Arcachon Boules to participate in our tournament

Open to all.

¿Te gusta la petanca? Ven a inscribirte en Arcachon Boules para participar en nuestro torneo

Abierto a todos.

Spielen Sie gerne Pétanque? Kommen Sie und melden Sie sich bei Arcachon Boules an, um an unserem Turnier teilzunehmen

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Arcachon