Pontorson Journée du jeu Allée Tombelaine Pontorson, 4 décembre 2023, Pontorson. Pontorson,Manche Jeux, activités sensorielles, jeux en famille, jeux en bois.

Spectacle avec la Compagnie « Le Théâtro » à 15h30.

Gratuit..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Allée Tombelaine Centre Culturel

Pontorson 50170 Manche Normandie



Games, sensory activities, family games, wooden games.

Show with Compagnie « Le Théâtro » at 3:30pm.

Free admission. Juegos, actividades sensoriales, juegos en familia, juegos de madera.

Espectáculo de la compañía « Le Théâtro » a las 15.30 h.

Entrada gratuita. Spiele, sensorische Aktivitäten, Spiele für die ganze Familie, Holzspiele.

Aufführung mit der Compagnie « Le Théâtro » um 15:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

