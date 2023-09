Salon des vins des vignerons indépendants de Reims Allée Thierry Sabine Reims, 10 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

31ème salon des vignerons indépendants à Reims !

Plus de 300 vignerons indépendants vous attendent pour vous faire découvrir la multitude de cépages français ! Des vins de Bourgogne en passant par ceux de la vallée du Rhône, sans oublier le Champagne évidemment !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 16:00:00. .

Allée Thierry Sabine PARC DES EXPOSITIONS

Reims 51100 Marne Grand Est



A great event before the end of the year celebrations, with 300 independent winegrowers from all the French wine regions and nearly 50 exhibitors of gastronomy and local products.

Organized for 28 years in Reims, this show is the opportunity to discover or rediscover, in one place, the French wine heritage and its particularities by meeting directly the winegrowers, craftsmen of their wine.

31º Salón de los Viticultores Independientes de Reims

Más de 300 viticultores independientes le esperan para hacerle descubrir la multitud de variedades de uva francesas Desde los vinos de Borgoña hasta los del valle del Ródano, sin olvidar, por supuesto, el champán

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

31. Messe der unabhängigen Winzer in Reims!

Mehr als 300 unabhängige Winzer erwarten Sie, um Ihnen die Vielzahl der französischen Rebsorten näher zu bringen! Von den Weinen aus Burgund über die aus dem Rhônetal bis hin zur Champagne natürlich!

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-08-16 par ADT de la Marne