Stage de danse en ligne Allée Théophile Gautier Pierrelatte, 2 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Stage de danse en ligne organisé par Ener’Gym et animé par Joël (Dance Chomérac)..

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 19:45:00. .

Allée Théophile Gautier Gymnase Baumet

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Line dance workshop organized by Ener’Gym and led by Joël (Dance Chomérac).

Taller de baile en línea organizado por Ener’Gym y dirigido por Joël (Dance Chomérac).

Linedance-Kurs, organisiert von Ener’Gym und geleitet von Joël (Dance Chomérac).

