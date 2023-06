La flèche d’ Aquitaine 2023 allée simone bouluguet, 33150 cenon Cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

La flèche d' Aquitaine 2023
Dimanche 3 septembre, 08h30
allée simone bouluguet, 33150 cenon

7 euros / 9 euros (non licenciés)

Durant l'évènement, la circulation reste ouverte aux automobilistes cependant les circuits sont sécurisés (4 voitures officielles dont 2 avec médecins et motos).

3 circuits proposés :

Au départ et à l’arrivée du Parking du Tennis club de Cenon (allée Simone Bouluguet / Château Tranchère). 100 km – départ 08h30

80 km – départ 08h30

60 km – départ 08h30 A savoir : Ravitaillements et assistance technique prévus.

Un lot récompensera tous les participants et remise de coupes.

Port du casque obligatoire.

Pour participer une licence sportive ou un certificat médical sera exigé.

Contact / Inscription :
Cyclo Club CENON
allée simone bouluguet, 33150 cenon
Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine
06 20 10 06 72
06 82 92 18 25
http://cycloclubcenon.e-monsite.com/

2023-09-03T08:30:00+02:00 – 2023-09-03T14:00:00+02:00

