HALLOWEEN AU FORT AUX ÉNIGMES Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau, 25 octobre 2023, Mont-lès-Neufchâteau.

Mont-lès-Neufchâteau,Vosges

Rendez-vous pour un après-midi de frissons au Fort aux Enigmes avec au programme :

– Ambiances et décors effrayants

– Sorcières à défier

– Parcours d’énigmes spécial « Halloween »

– Potage, biscuits et bonbons à dévorer

– Photos souvenirs sur « Le Pilori du Bourreau »

– Maquillage pour enfant

Attention : uniquement sous réservation !. Enfants

Mercredi 2023-10-25 13:30:00 fin : 2023-10-25 17:30:00. 6 EUR.

Allée Séré de Rivières Tour Hertzienne

Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



Rendezvous for an afternoon of chills at the Fort aux Enigmes with the program

– Spooky atmospheres and settings

– Witches to challenge

– Special « Halloween » enigma course

– Soup, cookies and candies to devour

– Souvenir photos on « The Executioner’s Pillory

– Make-up for children

Attention : only with reservation !

Acompáñenos en una tarde de emociones y escalofríos en el Fort aux Enigmes:

– Ambientes y escenarios espeluznantes

– Brujas a las que desafiar

– Un rompecabezas especial de Halloween

– Sopa, galletas y dulces para devorar

– Fotos de recuerdo en « La picota del verdugo

– Pintacaras para niños

Atención: ¡es necesario reservar!

Treffen Sie sich zu einem gruseligen Nachmittag im Fort aux Enigmes mit dem Programm

– Gruselige Umgebungen und Dekorationen

– Hexen zum Herausfordern

– Spezieller « Halloween »-Rätselparcours

– Suppe, Kekse und Süßigkeiten zum Verschlingen

– Erinnerungsfotos auf dem « Pranger des Henkers »

– Kinderschminken

Achtung: nur mit Reservierung!

Mise à jour le 2023-08-18 par OT DE L’OUEST DES VOSGES