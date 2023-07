ESCAPE GAME – LA CONFRÉRIE DES LOUPS Allée Séré de Rivières Mont-lès-Neufchâteau, 28 juillet 2023, Mont-lès-Neufchâteau.

Mont-lès-Neufchâteau,Vosges

Participez aux escapes games organisé au Fort de Bourlémont, dans une ambiance pleine de mystères. 1h30 pour s’en sortir !

Êtes-vous prêts à défier la confrérie des Loups ?

Uniquement sur réservation :

– à partir du 18 juillet pour l’escape game du vendredi 28 juillet

– à partir du 24 juillet pour l’escape game du vendredi 4 août

– à partir du 2 août pour l’escape game du samedi 12 août. Tout public

Vendredi 2023-07-28 20:00:00 fin : 2023-07-28 21:30:00. 7 EUR.

Allée Séré de Rivières Fort aux Enigmes

Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



Take part in the escapes games organized at Fort de Bourlémont, in an atmosphere full of mystery. 1h30 to get away!

Are you ready to challenge the Brotherhood of Wolves?

Reservations required:

– from July 18 for the Friday, July 28 escape game

– from July 24 for the Friday, August 4 escape game

– from August 2 for the Saturday August 12 escape game

Participe en los juegos de escape organizados en el Fuerte de Bourlémont, en un ambiente lleno de misterio. ¡1h30 para salir de dudas!

¿Está preparado para desafiar a la Hermandad de los Lobos?

Es necesario reservar:

– a partir del 18 de julio para el juego de escape del viernes 28 de julio

– a partir del 24 de julio para el juego de escape del viernes 4 de agosto

– a partir del 2 de agosto para el juego de escape del sábado 12 de agosto

Nehmen Sie an den Eskapespielen teil, die im Fort von Bourlémont in einer geheimnisvollen Atmosphäre organisiert werden. 1,5 Stunden, um aus der Sache herauszukommen!

Sind Sie bereit, die Bruderschaft der Wölfe herauszufordern?

Nur mit Reservierung :

– ab dem 18. Juli für das Escape Game am Freitag, den 28. Juli

– ab dem 24. Juli für das Escape Game am Freitag, den 4. August

– ab dem 2. August für das Escape Game am Samstag, den 12. August

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES