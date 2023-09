Cet évènement est passé Allée en jeu Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Allée en jeu Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, 10 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Allée en jeu Dimanche 10 septembre, 14h00 Allée Sainte Lucie Entrée libre Les médiathèques participent à l’événement ludique de la rentrée.

Les ludothécaires proposent de nombreuses animations allée Sainte-Lucie dimanche 10 septembre de 14h à 19h : parcours de motricité, jouets, jeux de société, circuits de voitures…

Retrouvez les médiathèques sur leur stand !

Au programme, les bibliothécaires animeront à 16h, une séance de P’tites Histoires pour petites et grandes oreilles et à 17h, un P’tit Atelier pour créer tout en s’amusant ! Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Allée Sainte Lucie Adresse Allée Sainte Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.820087;2.251781

Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/