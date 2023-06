BOUKAN – Fête de la musique – Le Réacteur Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux BOUKAN – Fête de la musique – Le Réacteur Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. BOUKAN – Fête de la musique – Le Réacteur Mercredi 21 juin, 20h50 Allée Sainte Lucie Entrée libre Pour cette nouvelle édition à Issy-les-Moulineaux, Le Réacteur accueille sur scène BOUKAN à 20h50 Allée Sainte Lucie ! Créée en 1988, BOUKAN est une association ayant pour but de promouvoir la culture afro-caribéenne à travers diverses activités socio-culturelles. Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:50:00+02:00 – 2023-06-21T21:10:00+02:00

