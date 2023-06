ADECA – Fête de la musique – Le Réacteur Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

ADECA – Fête de la musique – Le Réacteur Mercredi 21 juin, 19h50 Allée Sainte Lucie Entrée libre

Pour cette nouvelle édition à Issy-les-Moulineaux, Le Réacteur accueille sur scène ADECA à 19h50 Allée Sainte Lucie !

SALSA CUBAINE, KIZOMBA et BACHATA.

Venez découvrir les rythmes afro caribéens à travers une sélection musicale soignée et variée issue de tous horizons : Cuba, Porto Rico, Colombie, Venezuela, New York, Miami, Antilles Françaises …

Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:50:00+02:00 – 2023-06-21T20:15:00+02:00

2023-06-21T19:50:00+02:00 – 2023-06-21T20:15:00+02:00

fête de la musique issy-les-moulineaux

ADECA