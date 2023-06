MÉLI-MÉLO – Fête de la musique – Le Réacteur Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

MÉLI-MÉLO – Fête de la musique – Le Réacteur Mercredi 21 juin, 17h50 Allée Sainte Lucie Entrée libre

Pour cette nouvelle édition à Issy-les-Moulineaux, Le Réacteur accueille sur scène MÉLI-MÉLO à 17h50 Allée Sainte Lucie !

Entraînés par la voix chaude et mélodieuse de la conteuse, pieds et mains se mêlent ou se cachent, tournent et virevoltent au rythme de comptines en plusieurs langues et de jeux rimés. Des petits personnages sortent d’un chapeau et racontent leurs histoires.

Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:50:00+02:00 – 2023-06-21T18:15:00+02:00

