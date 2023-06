FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur – Scène associative Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur – Scène associative Allée Sainte Lucie Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur – Scène associative Allée Sainte Lucie Mercredi 21 juin, 17h30 Allée Sainte Lucie Entrée libre Pour cette nouvelle édition à Issy-les-Moulineaux, Le Réacteur accueille des artistes sur scène de 17h45 à 22h Allée Sainte Lucie !

► 17h30 : D’artslovo

► 17h50 : Méli-mélo

► 18h20 : Almass

► 18h50 : Coeur Tango

► 19h20: Issy danse

► 19h50 : ADECA

► 20h20 : Chorale de Paris

► 20h50 : Boukan

► 21h15 : MT Korp

