INSTANTS MUSICAUX EN LIEUX INSOLITES : CONCERT DE MUSIQUE CUBAINE ET SALSA Allée Sainte Catherine Fontevraud-l’Abbaye, 2 septembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

L’association Ligériens de Cœur a le plaisir de vous convier au concert du groupe Amorica. Au programme : musique cubaine et salsa. Dîner de fouées et buvette sur place..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Allée Sainte Catherine

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association Ligériens de C?ur is pleased to invite you to a concert by the group Amorica. On the program: Cuban music and salsa. Fouées dinner and refreshments on site.

La asociación Ligériens de Cœur tiene el placer de invitarle a un concierto del grupo Amorica. En el programa: música cubana y salsa. Fiesta y refrescos in situ.

Der Verein Ligériens de C?ur freut sich, Sie zum Konzert der Gruppe Amorica einzuladen. Auf dem Programm stehen kubanische Musik und Salsa. Abendessen mit Fouées und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire