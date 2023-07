PIÈCE DE THÉÂTRE À FONTEVRAUD-L’ABBAYE : « MAESTRO » DE XAVIER-LAURENT PETIT Allée Sainte-Catherine Fontevraud-l’Abbaye, 11 août 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire a le plaisir de vous présenter la pièce « Maestro » de Xavier-Laurent Petit. Mise en scène de Camille de La Guillonnière..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Allée Sainte-Catherine

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Théâtre Régional des Pays de la Loire is pleased to present « Maestro » by Xavier-Laurent Petit. Directed by Camille de La Guillonnière.

El Théâtre Régional des Pays de la Loire se complace en presentar la obra « Maestro » de Xavier-Laurent Petit. Dirigida por Camille de La Guillonnière.

Das Théâtre Régional des Pays de la Loire freut sich, Ihnen das Stück « Maestro » von Xavier-Laurent Petit vorzustellen. Inszenierung von Camille de La Guillonnière.

