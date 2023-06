Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Culture aux balcons Allée Rose Vallant Ris-Orangis Ris-Orangis Catégories d’Évènement: Essonne

Ris-Orangis Culture aux balcons Allée Rose Vallant Ris-Orangis, 26 août 2023, Ris-Orangis. Culture aux balcons Samedi 26 août, 20h00 Allée Rose Vallant Entrée libre Concert et projection du film « Abominable » Allée Rose Vallant Allée Rose Vallant 91330 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France Anneau Roller au coeur des quartiers du plateau de Ris-Orangis Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00 © MAIRIE DE RIS-ORANGIS Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Ris-Orangis Autres Lieu Allée Rose Vallant Adresse Allée Rose Vallant 91330 Ris-Orangis Ville Ris-Orangis Departement Essonne Lieu Ville Allée Rose Vallant Ris-Orangis

Allée Rose Vallant Ris-Orangis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ris-orangis/

Culture aux balcons Allée Rose Vallant Ris-Orangis 2023-08-26 was last modified: by Culture aux balcons Allée Rose Vallant Ris-Orangis Allée Rose Vallant Ris-Orangis 26 août 2023