RELEVEZ LE DÉFI DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ! Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault, 22 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Extraire – produire – consommer – jeter : c’est un système démodé !

Venez comprendre pourquoi en reconstituant le cycle de vie d’un objet, jouez pour identifier des pistes d’action concrètes. Quel objectif de réduction d’impacts environnementaux et sociaux atteindrez-vous collectivement ?

Gratuit, en libre accès. Passez quand vous voulez, restez le temps que vous souhaitez (de 5 à 55 minutes) !.

2023-11-22 09:00:00 fin : 2023-11-22 12:30:00. .

Allée Roger Salengro

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Extract – produce – consume – throw away: it’s an old-fashioned system!

Find out why by reconstructing an object?s life cycle, and play games to identify concrete courses of action. What environmental and social impact reduction target will you collectively achieve?

Free, open access. Drop in whenever you like, and stay as long as you like (from 5 to 55 minutes)!

Extraer – producir – consumir – tirar: ¡es un sistema anticuado!

Ven y descubre por qué reconstruyendo el ciclo de vida de un objeto, y juega a identificar líneas de actuación prácticas. Colectivamente, ¿qué puedes hacer para reducir nuestro impacto medioambiental y social?

Acceso libre y gratuito. Ven cuando quieras y quédate todo el tiempo que quieras (de 5 a 55 minutos)

Extrahieren – produzieren – konsumieren – wegwerfen: Das ist ein altmodisches System!

Erfahren Sie, warum das so ist, indem Sie den Lebenszyklus eines Objekts nachvollziehen und spielerisch konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Welche Ziele zur Verringerung der ökologischen und sozialen Auswirkungen können Sie gemeinsam erreichen?

Kostenlos und frei zugänglich. Kommen Sie vorbei, wann Sie wollen, bleiben Sie so lange, wie Sie wollen (von 5 bis 55 Minuten)!

