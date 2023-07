STAND ANIMÉ « PAYSAGES, NATURE ET GÉOLOGIE » Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault, 27 juillet 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Une pause nature dans un espace ludique pour découvrir la nature et les paysages de l’Hérault : identification de roches, expérience pour comprendre le paysage, cabinet de curiosités….

2023-07-27 17:00:00 fin : 2023-07-27 21:00:00. .

Allée Roger Salengro

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A nature break in a playful space to discover the nature and landscapes of the Hérault: rock identification, experiments to understand the landscape, cabinet of curiosities…

Una escapada a la naturaleza en un espacio lúdico para descubrir la naturaleza y los paisajes del Hérault: identificar rocas, experimentar para comprender el paisaje, gabinete de curiosidades…

Eine Naturpause in einem spielerischen Raum, um die Natur und die Landschaften des Hérault zu entdecken: Identifizierung von Felsen, Experimente, um die Landschaft zu verstehen, Kuriositätenkabinett…

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU CLERMONTAIS