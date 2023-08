EXPOSITION – LOUIS BARTHAS, UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE Allée Raymond Courrière Carcassonne, 22 septembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Louis Barthas, tonnelier militant socialiste et syndicaliste né à Peyrac-Minervois est internationalement connu pour la qualité de son témoignage, imprégné de pacifisme et de fraternité.

Sens de l’observation, lucidité, émotion et parfois même humour se mêlent pour raconter sans détour le quotidien des soldats dans les tranchées de 14-18.

Les « Carnets de guerre de Louis Barthas » sont devenus un classique avec plus de 100 000 exemplaires vendus depuis leur première édition en 1978, réalisée avec l’aide des petits-enfants de Louis Barthas et de la FAOL.

Réalisée en lien étroit avec Rémi Cazals, l’exposition sera visible dans le hall du Conseil départemental jusqu’au 19 octobre aux horaires d’ouverture de l’accueil. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Vernissage de l’exposition le vendredi 22 octobre à 19h30 après le spectacle théâtral « Bleu Sombre Horizon » de la troupe peyriacoise « La Tripe du bœuf »..

Louis Barthas, a cooper, socialist activist and trade unionist born in Peyrac-Minervois, is internationally renowned for the quality of his testimony, imbued with pacifism and fraternity.

His sense of observation, lucidity, emotion and sometimes even humor combine to give a straightforward account of soldiers’ daily lives in the trenches of 14-18.

Les Carnets de Guerre de Louis Barthas » has become a classic, with over 100,000 copies sold since its first edition in 1978, produced with the help of Louis Barthas’ grandchildren and FAOL.

Produced in close collaboration with Rémi Cazals, the exhibition will be on display in the Conseil départemental hall until October 19, during reception opening hours. Monday to Friday, 8.30am to 5.30pm.

Opening of the exhibition on Friday October 22 at 7.30pm, following the « Bleu Sombre Horizon » theater show by the Peyriac-based troupe « La Tripe du b?uf ».

Louis Barthas, tonelero, militante socialista y sindicalista nacido en Peyrac-Minervois, es conocido internacionalmente por la calidad de su testimonio, impregnado de pacifismo y fraternidad.

Su sentido de la observación, su lucidez, su emoción y a veces incluso su humor se combinan para ofrecer un relato directo de la vida cotidiana de los soldados en las trincheras del 14 al 18.

Los « Diarios de guerra de Louis Barthas » se han convertido en un clásico, con más de 100.000 ejemplares vendidos desde su primera edición en 1978, realizada con la ayuda de los nietos de Louis Barthas y FAOL.

Realizada en estrecha colaboración con Rémi Cazals, la exposición podrá visitarse en el vestíbulo del Conseil départemental hasta el 19 de octubre en horario de recepción. De lunes a viernes, de 8.30 a 17.30 h.

Inauguración de la exposición el viernes 22 de octubre a las 19.30 h tras la representación teatral « Bleu Sombre Horizon » de la compañía de Peyriac « La Tripe du bœuf ».

Louis Barthas, ein in Peyrac-Minervois geborener Küfer und militanter Sozialist und Gewerkschafter, ist international bekannt für die Qualität seines Zeugnisses, das von Pazifismus und Brüderlichkeit durchdrungen ist.

Beobachtungsgabe, Klarheit, Emotionen und manchmal sogar Humor vermischen sich, um ohne Umschweife vom Alltag der Soldaten in den Schützengräben von 14-18 zu berichten.

Die « Carnets de guerre de Louis Barthas » sind mit über 100.000 verkauften Exemplaren seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1978, die mit Hilfe der Enkel von Louis Barthas und der FAOL realisiert wurde, zu einem Klassiker geworden.

Die in enger Zusammenarbeit mit Rémi Cazals entstandene Ausstellung ist bis zum 19. Oktober in der Eingangshalle des Departementsrats während der Öffnungszeiten des Empfangs zu sehen. Montag bis Freitag von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Vernissage der Ausstellung am Freitag, den 22. Oktober um 19.30 Uhr nach der Theateraufführung « Bleu Sombre Horizon » der Peyriacoiser Theatergruppe « La Tripe du b?uf ».

