BLEU SOMBRE HORIZON

La pièce « Bleu Sombre Horizon » de la troupe peyriacoise « La Tripe du Bœuf » retrace les quatre année de la Grande Guerre à auteur de soldat.

Les deux comédiens, Jean Micheau et Roger Briole, en proposent une approche pleine d’humanité et d’universalité. La pièce est présentée dans le cadre de la journée de lancement de l’exposition « Louis Barthas, une renommée internationale ».

Louis Barthas, tonnelier militant socialiste et syndicaliste né à Peyrac-Minervois est internationalement connu pour la qualité de son témoignage, imprégné de pacifisme et de fraternité.

À 19h30, Vernissage de l’exposition « Louis Barthas, une renommée internationale »..

The play « Bleu Sombre Horizon » by the Peyriac-based troupe « La Tripe du B?uf » retraces the four years of the Great War as a soldier’s author.

The two actors, Jean Micheau and Roger Briole, offer an approach full of humanity and universality. The play is presented as part of the launch day for the exhibition « Louis Barthas, une renommée internationale ».

Louis Barthas, a cooper, socialist activist and trade unionist born in Peyrac-Minervois, is internationally renowned for the quality of his testimony, imbued with pacifism and fraternity.

Opening of the exhibition « Louis Barthas, une renommée internationale » at 7.30pm.

La obra « Bleu Sombre Horizon », de la compañía « La Tripe du Bœuf », con sede en Peyriac, narra los cuatro años de la Gran Guerra como soldado.

Los dos actores, Jean Micheau y Roger Briole, ofrecen un enfoque lleno de humanidad y universalidad. La obra se presenta en el marco del lanzamiento de la exposición « Louis Barthas, una reputación internacional ».

Louis Barthas, tonelero, militante socialista y sindicalista nacido en Peyrac-Minervois, es conocido internacionalmente por la calidad de su testimonio, impregnado de pacifismo y fraternidad.

Inauguración de la exposición « Louis Barthas, una reputación internacional » a las 19.30 h.

Das Stück « Bleu Sombre Horizon » der peyriacoiser Theatergruppe « La Tripe du B?uf » zeichnet die vier Jahre des Großen Krieges als Soldat nach.

Die beiden Schauspieler, Jean Micheau und Roger Briole, präsentieren eine Annäherung voller Menschlichkeit und Universalität. Das Stück wird im Rahmen des Eröffnungstages der Ausstellung « Louis Barthas, une renommée internationale » aufgeführt.

Louis Barthas, ein in Peyrac-Minervois geborener Küfer, sozialistischer Aktivist und Gewerkschafter, ist international bekannt für die Qualität seines Zeugnisses, das von Pazifismus und Brüderlichkeit durchdrungen ist.

Um 19.30 Uhr, Vernissage der Ausstellung « Louis Barthas, une renommée internationale » (Louis Barthas, ein internationales Renommee).

