Soirée théâtrale : Tailleur pour dames Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers, samedi 27 janvier 2024.

Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27

La troupe de théâtre « Le Grenier du Nohain » vous donne rendez-vous pour une représentation le samedi 27 janvier à 18h à l’Espace des Saules à COULANGES LES NEVERS.

Le Grenier du Nohain vous présente leur nouveauté 2024 » Le Tailleur des Dames » par Feydeau.

« Après une jeunesse quelque peu dissipée , le Docteur Moulineaux vit bourgeoisement avec son épouse Yvonne et son domestique Etienne.

Mais il est allé au bal de l’Opéra, dans l’espoir d’y conquérir le coeur de l’élégante Suzanne Aubin.

Il lui donne rendez-vous dans un entresol ayant appartenu à une couturière. Là, les visites impromptues de ses connaissances l’obligent bientôt à se faire passer pour un tailleur ».

30 ans après, Le Grenier du Nohain retrouve ce classique de Feydeau, son auteur fétiche, dans une distribution et une mise en scène entièrement renouvelées.Mais avec le même enthousiasme, celui de partager, une nouvelle fois, le plaisir de rire et de faire rire…

Tarifs : 12€ / 10€ (pour les adhérents) / 6€ (pour les moins de 12 ans)

Infos et réservations au 03.86.59.10.94

Allée Pierre de Coubertin Espace des Saules

Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par OT NEVERS