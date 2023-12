Stage de danse – Bal Trad Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) Stage de danse – Bal Trad Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58), 3 février 2024, . Stage de danse – Bal Trad Samedi 3 février 2024, 15h00 Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) Stage 10 euros – Bal 10 euros Stage de danse 15 h : 10 euros – Réduit 8 euros Bal trad : 10 euros -Réduit 8 euros Bal + stage : 18 euros – Réduit 14 euros Programme bal : -Le Trois Temps des Saules et Chanteurs – Najar Solo – Roule et ferme derrière. source : événement Stage de danse – Bal Trad publié sur AgendaTrad Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) Allée Pierre de Coubertin, 58660 Coulanges-lès-Nevers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46802 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:30:00+01:00

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) Adresse Allée Pierre de Coubertin, 58660 Coulanges-lès-Nevers, France Age max 110 Lieu Ville Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) latitude longitude 47.013607;3.168194

Allée Pierre de Coubertin, Coulanges-lès-Nevers (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//