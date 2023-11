Fête de Noël par l’association des Femmes et aimantes d’Afrique Allée Perkain Saint-Jean-de-Luz, 9 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Venez partager un repas avec nous et découvrir des saveurs africaines.

Animations :

– Petit marché solidaire

– Lecture de contes africains

– Atelier tresses

– Danses basques

Musique et danse.

Dîner samedi 9 décembre à 19h30 et déjeuner dimanche 10 décembre à 13h..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Allée Perkain

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and share a meal with us and discover African flavors.

Entertainment:

– Small solidarity market

– Reading of African tales

– Braiding workshop

– Basque dancing

Music and dance.

Dinner Saturday December 9 at 7.30pm and lunch Sunday December 10 at 1pm.

Venga a compartir una comida con nosotros y descubra los sabores africanos.

Actividades :

– Pequeño mercado solidario

– Lectura de cuentos africanos

– Taller de trenzado

– Danzas vascas

Música y danza.

Cena el sábado 9 de diciembre a las 19.30 h. y comida el domingo 10 de diciembre a las 13.00 h.

Teilen Sie mit uns eine Mahlzeit und entdecken Sie afrikanische Geschmäcker.

Animationen :

– Kleiner solidarischer Markt

– Lesung von afrikanischen Märchen

– Flecht-Workshop

– Baskische Tänze

Musik und Tanz.

Abendessen am Samstag, den 9. Dezember um 19:30 Uhr und Mittagessen am Sonntag, den 10. Dezember um 13:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Pays Basque