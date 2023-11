Réveillon de la Saint Sylvestre au Bugue Allée paul Jean Souriau Le Bugue, 31 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Venez fêter le nouvel an à la Salle municipale Eugène Le Roy au Bugue. Cotillons fournis. Réservation obligatoire..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Allée paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate New Year’s Eve at the Salle municipale Eugène Le Roy in Le Bugue. Party favors provided. Reservations required.

Ven a celebrar la Nochevieja en la Salle municipale Eugène Le Roy de Le Bugue. Se entregarán recuerdos de la fiesta. Imprescindible reservar.

Feiern Sie das neue Jahr in der Salle municipale Eugène Le Roy in Le Bugue. Kotillons werden zur Verfügung gestellt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère