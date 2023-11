Serenada de las Familhas – soirée des familles Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 25 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Fabrication d’huile de noix, concours de soupes (avec prix pour les 3 vainqueurs), jeux de société, Initiation aux danses traditionnelles..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:30:00. EUR.

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walnut oil making, soup competition (with prizes for the 3 winners), board games, initiation to traditional dances.

Elaboración de aceite de nuez, concurso de sopas (con premios para los 3 ganadores), juegos de mesa, iniciación a los bailes tradicionales.

Herstellung von Walnussöl, Suppenwettbewerb (mit Preisen für die drei Sieger), Gesellschaftsspiele, Einführung in traditionelle Tänze.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère