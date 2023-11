Conférence – Fanlac, 80 ans d’édition Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 24 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

En 2023 les éditions Fanlac soufflent leurs quatre-vingts bougies. Rencontre avec Marie Françoise te Bernard tardien, fille et gendre de Pierre Fanlac..

2023-11-24

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In 2023, Editions Fanlac will be celebrating its eightieth birthday. Meet Marie Françoise and Bernard Tardien, daughter and son-in-law of Pierre Fanlac.

En 2023, Ediciones Fanlac celebrará su octogésimo cumpleaños. Conozca a Marie Françoise y Bernard Tardien, hija y yerno de Pierre Fanlac.

Im Jahr 2023 bläst der Fanlac-Verlag seine achtzig Kerzen aus. Ein Treffen mit Marie Françoise und Bernard tardien, Tochter und Schwiegersohn von Pierre Fanlac.

