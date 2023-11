Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue, 19 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Vide Grenier enfants 0-16 ans . Buvette et restauration sur place.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 14:30:00. EUR.

Allée Paul-Jean Souriau Salle Eugène LE ROY

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale for children 0-16 years old. Refreshments and food on the spot

Venta de garaje para niños de 0 a 16 años. Refrescos y comida in situ

Flohmarkt für Kinder von 0-16 Jahren. Getränke und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère