Stage 7/12 ans – vacances coopératives Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 31 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Pour les enfants de 7 à 12 ans, trois jours pendant les vacances : jeux, sport, arts et détente pour apprendre à vivre ensemble. Sur inscription..

2023-10-31 fin : 2023-11-02 . EUR.

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For children aged 7 to 12, three days during the vacations: games, sports, arts and relaxation to learn to live together. Registration required.

Para niños de 7 a 12 años, tres días durante las vacaciones: juegos, deporte, arte y relajación para aprender a convivir. Inscripción obligatoria.

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren, drei Tage in den Ferien: Spiel, Sport, Kunst und Entspannung, um zu lernen, wie man zusammenlebt. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère