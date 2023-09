Halloween au Labyrinthe Préhistorique Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 21 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

il se murmure que le labyrinthe renferme un terrible et lourd secret. Esprits vengeurs, disparitions mystérieuses, malédiction, Absolument déconseillé aux – de 10 ans..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Allée Paul Jean Souriau Labyrinthe Préhistorique

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



it’s rumored that the labyrinth holds a terrible, dark secret. Vengeful spirits, mysterious disappearances, curses, Absolutely not recommended for under-10s.

se rumorea que el laberinto esconde un terrible y oscuro secreto. Espíritus vengativos, desapariciones misteriosas, maldiciones, Absolutamente no recomendado para menores de 10 años.

es wird gemunkelt, dass das Labyrinth ein schreckliches und dunkles Geheimnis birgt. Rachsüchtige Geister, mysteriöses Verschwinden, Fluch, Absolut nicht empfohlen für Kinder unter 10 Jahren.

