« Tout bascule » – Théâtre Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue, 7 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Pièce de Théâtre « Tout bascule » d’Olivier Lejeune, jouée par le Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel, au profit de la ligue contre le cancer..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Allée Paul-Jean Souriau Salle Eugène Leroy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater play « Tout bascule » by Olivier Lejeune, performed by the Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel, in aid of the League Against Cancer.

Obra de teatro « Tout bascule » de Olivier Lejeune, representada por el Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel, a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Theaterstück « Tout bascule » von Olivier Lejeune, gespielt vom Théâtre de la Pièce Montée aus Champcevinel, zu Gunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère