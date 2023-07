Bourse aux minéraux et fossiles Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 28 juillet 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

La bourse aux minéraux et fossiles réunit un grand nombre d’exposants. Animations et exposition gratuites. Buvette

Le vendredi du 28 juillet de 13h à 19h. Samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet de 9h à 18h.

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . EUR.

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The mineral and fossil fair brings together a large number of exhibitors. Free entertainment and exhibition. Refreshment stand

Friday, July 28, 1pm to 7pm. Saturday, July 29 and Sunday, July 30, 9 am to 6 pm

La feria de minerales y fósiles reúne a un gran número de expositores. Animación y exposición gratuitas. Bar

Viernes 28 de julio de 13:00 a 19:00 h. Sábado 29 de julio y domingo 30 de julio de 9.00 a 18.00 h

Die Mineralien- und Fossilienbörse vereint eine große Anzahl von Ausstellern. Animationen und Ausstellung sind kostenlos. Getränkestand

Am Freitag, den 28. Juli von 13 bis 19 Uhr. Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, von 9 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère