Soirée Opéra-Diner « Don Giovanni » Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 17 juin 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Opéra en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart. Soirée opéra et dîner..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Opera in 2 acts by Wolfgang Amadeus Mozart. Opera evening and dinner.

Ópera en 2 actos de Wolfgang Amadeus Mozart. Velada de ópera y cena.

Oper in 2 Akten von Wolfgang Amadeus Mozart. Opernabend und Abendessen.

