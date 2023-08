Aventur’Ose par le canoë-kayak de Port-Sainte-Foy Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 1 octobre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Aventur’Ose par le canoë-kayak de Port-Sainte-Foy dans le cadre d’Octobre Rose.

Le Dimanche 1 er Octobre 2023

2nde édition Aventur’Ose soutient la lutte contre le cancer du sein !

De 8h30 à 18h différentes activités vous seront proposées !!!.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Allée Paul Ducou

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Aventur’Ose by Port-Sainte-Foy canoe-kayak as part of the Pink October campaign.

Sunday, October 1, 2023

2nd edition of Aventur’Ose supports the fight against breast cancer!

From 8:30 a.m. to 6 p.m., a variety of activities will be on offer!

Aventur’Ose en canoa-kayak por Port-Sainte-Foy en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Domingo 1 de octubre de 2023

la 2ª edición de Aventur’Ose apoya la lucha contra el cáncer de mama

De 8.30 a 18.00 horas, se ofrecerán diversas actividades

Aventur’Ose durch den Kanuverein Port-Sainte-Foy im Rahmen des Rosa Oktobers.

Am Sonntag, den 1. Oktober 2023

2. Ausgabe Aventur?Ose unterstützt den Kampf gegen Brustkrebs!

Von 8.30 bis 18 Uhr werden Ihnen verschiedene Aktivitäten angeboten!!!

