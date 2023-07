Tournoi du Tennis Club Pays Foyen Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 9 juillet 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Comme chaque année en début d’été se déroulera le traditionnel tournoi du Tennis Club Pays Foyen.

C’est un tournoi sur terre battue qui verra s’affronter des joueurs prometteurs au cours de parties disputées.

De nombreuses soirées festives sont prévus tout au long du tournoi..

2023-07-09 fin : 2023-07-26 . .

Allée Paul Ducou Base de loisirs du Cleret

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As every year at the beginning of summer, the Tennis Club Pays Foyen will be holding its traditional tournament.

This is a clay-court tournament in which promising players compete against each other in disputed matches.

Many festive evenings are planned throughout the tournament.

Como todos los años al comienzo del verano, el Club de Tenis Pays Foyen organiza su tradicional torneo.

Se trata de un torneo sobre tierra batida en el que prometedores jugadores se enfrentan en partidos muy disputados.

A lo largo del torneo están previstas numerosas veladas festivas.

Wie jedes Jahr findet zu Beginn des Sommers das traditionelle Turnier des Tennisclubs Pays Foyen statt.

Es handelt sich um ein Sandplatzturnier, bei dem vielversprechende Spieler gegeneinander antreten und um die Wette spielen.

Während des gesamten Turniers sind zahlreiche festliche Abende geplant.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT du Pays Foyen