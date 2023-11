Conférence – Semaine nationale de la dénutrition Allée Paul Causse Bozouls, 17 novembre 2023, Bozouls.

Bozouls,Aveyron

Une conférence animée par Geneviève Gilly, nutritionniste, en partenariat avec le Centre social..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Allée Paul Causse

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie



A conference led by Geneviève Gilly, nutritionist, in partnership with the Centre social.

Conferencia a cargo de Geneviève Gilly, nutricionista, en colaboración con el Centro Social.

Eine von der Ernährungswissenschaftlerin Geneviève Gilly geleitete Konferenz in Partnerschaft mit dem Sozialzentrum.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Terres d’Aveyron