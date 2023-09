Soirée partagée – Thomas Lebrun et la formation Coline Allée Pablo Picasso Martigues, 2 mars 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Thomas Lebrun revient avec un nouveau solo en hommage à Marguerite Duras, puis sa formation Coline présentera sa nouvelle création 2024..

2024-03-02 19:00:00 fin : 2024-03-02 20:45:00. EUR.

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Thomas Lebrun returns with a new solo in homage to Marguerite Duras, then his formation Coline will present its new creation 2024.

Thomas Lebrun regresa con un nuevo solo en homenaje a Marguerite Duras, luego su formación Coline presentará su nueva creación 2024.

Thomas Lebrun kehrt mit einem neuen Solo als Hommage an Marguerite Duras zurück, dann präsentiert seine Formation Coline ihre neue Kreation 2024.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues