Chant de Noël Péruvien à Martigues Allée Pablo Picasso Martigues, 13 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La tournée des chants de Noël s’arrête à Martigues pour vous inviter au voyage dans la pure tradition. Rendez-vous au site Pablo Picasso pour vivre un Noël Péruvien..

2023-12-13 19:00:00 fin : 2023-12-13 . .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Christmas carol tour stops in Martigues to invite you on a journey in pure tradition. Go to the Pablo Picasso site to experience a Peruvian Christmas.

El recorrido de los villancicos se detiene en Martigues para invitarle a un viaje de pura tradición. Visita el sitio de Pablo Picasso para vivir una Navidad peruana.

Die Weihnachtslieder-Tour macht Halt in Martigues und lädt Sie zu einer Reise in purer Tradition ein. Besuchen Sie die Website von Pablo Picasso, um ein peruanisches Weihnachtsfest zu erleben.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme de Martigues