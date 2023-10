Conférence dansée : de la biguine au voguing Allée Pablo Picasso Martigues, 24 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Cette rencontre est portée par 12 artistes, interprètes de tous âges, venus des 4 territoires, du Cameroun et du Gabon.

Au Site Pablo Picasso, gratuit, sur réservation..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 21:30:00. .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The event features 12 artists and performers of all ages from the 4 territories, Cameroon and Gabon.

At the Site Pablo Picasso, free, booking essential.

12 artistas e intérpretes de todas las edades procedentes de los 4 territorios, Camerún y Gabón.

En el Site Pablo Picasso, gratis, imprescindible reservar.

Dieses Treffen wird von 12 Künstlern, Interpreten aller Altersgruppen, aus den vier Territorien, Kamerun und Gabun getragen.

Am Site Pablo Picasso, kostenlos, mit Reservierung.

