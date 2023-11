Concert galoubets-tambourins et piano Allée Pablo Picasso Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La Capouliero propose un concert de l’Académie du Tambourin au site Pablo Picasso de Martigues.

L’Académie du Tambourin est un ensemble orchestral constitué de virtuoses du galoubet-tambourin, issus de conservatoires de musique régionaux.

Entrée libre..

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Capouliero presents a concert by the Académie du Tambourin at the Pablo Picasso site in Martigues.

The Académie du Tambourin is an orchestral ensemble made up of galoubet-tambourine virtuosos from regional music conservatoires.

Free admission.

La Capouliero presenta un concierto de la Académie du Tambourin en la sede Pablo Picasso de Martigues.

La Académie du Tambourin es un conjunto orquestal formado por virtuosos de la galoubet-tambourine procedentes de conservatorios regionales de música.

Entrada gratuita.

La Capouliero bietet ein Konzert der Académie du Tambourin am Standort Pablo Picasso in Martigues an.

Die Académie du Tambourin ist ein Orchesterensemble, das aus Virtuosen des Galoubet-Tambourin besteht, die an regionalen Musikkonservatorien studiert haben.

Eintritt frei.

