Martigues Concert d’orchestre d’Harmonie du CMF13 Allée Pablo Picasso Martigues, 4 novembre 2023, Martigues. Martigues,Bouches-du-Rhône Concert « Danses populaires » : Brahms, Dvorak, Bizet, Hardiman, Ivanov.

Au Site Pablo Picasso, gratuit..

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 17:15:00. .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Popular Dances » concert: Brahms, Dvorak, Bizet, Hardiman, Ivanov.

At the Pablo Picasso site, free. Concierto « Danzas populares »: Brahms, Dvorak, Bizet, Hardiman, Ivanov.

En el Sitio Pablo Picasso, gratuito. Konzert « Volkstänze »: Brahms, Dvorak, Bizet, Hardiman, Ivanov.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme de Martigues

